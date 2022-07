Sabine Geese (l.) und Regine Möhlenbrock haben die Wilhelminengrundschule verlassen. FOTO: Marle Liebelt und Wilhelminenschule up-down up-down Schleswiger Grundschule Wilhelminenschule verabschiedet ihre Schulleiterinnen Sabine Geese und Regine Möhlenbrock in den Ruhestand Von Joshua Hirschfeld | 07.07.2022, 17:21 Uhr

In das kommende Schuljahr muss die Wilhelminenschule ohne ihre bisherigen Schulleiterinnen Sabine Geese und Regine Möhlenbrock starten. Die beiden Lehrerinnen gehen nach jeweils über 20 Jahren an der Schule in Rente.