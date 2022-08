Im Herzen immer ein Seemann: Klaus Sager will nach über 40 Jahren als Hafenmeister im Schleswiger Wiking-Yachthafen bald die Segel streichen. FOTO: Stephan Schaar up-down up-down Wiking-Yachthafen Schleswig Nach 40 Jahren in den Ruhestand: Darum würde Hafenmeister Klaus Sager den Job immer wieder machen Von Stephan Schaar | 01.08.2022, 18:11 Uhr

So ein Hafenmeister wie Klaus Sager ist heute schwer zu finden: Nach über 40 Jahren im Wiking-Yachthafen Schleswig geht der gelernte Seemann Ende des Jahres in den Ruhestand. Im Interview erzählt der 73-Jährige, wie er zu dem Job kam, was das Besondere daran ist und warum er ihn bis zum Schluss mit viel Spaß und Leidenschaft ausführt.