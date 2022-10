Überzeugte Kleingärtnerin: Stephanie Gast baut in ihrem Kleingarten Obst und Gemüse selbst an und spart damit mehrere hundert Euro im Monat. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Logo NEO Steigende Lebensmittelkosten Wie Stephanie Gast im eigenen Garten 40 Euro in der Woche spart Von Michelle Ritterbusch | 17.10.2022, 19:12 Uhr

Mirko Hansen und Stephanie Gast aus Schleswig bauen mit ihren Kindern in der Kleingartenanlage Friedrichsberg selbst Obst und Gemüse an. Damit sparen sie in Zeiten explodierender Lebensmittelkosten viel Geld – trotz kleiner Rückschläge.