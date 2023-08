St. Jürgen, Schliekieker oder Ratsteich Wie sich die Gewerbegebiete in Schleswig künftig weiterentwickeln könnten Von Marcel Nass | 03.08.2023, 16:30 Uhr Das Gewerbegebiet St. Jürgen soll künftig noch weiter wachsen. Foto: Marcel Nass up-down up-down

Neben dem großen Gewerbegebiet in St. Jürgen gibt es in Schleswig noch andere Flächen, die ausschließlich der Wirtschaft zur Verfügung stehen. Neue Gewerbeflächen könnten dabei vor allem an einer Stelle entstehen.