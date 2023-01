Geich fünf Läden warten im Schleswiger Schleicenter auf neue Mieter. Foto: Sven Windmann up-down up-down Schleswiger Ansichten Noch gibt es Hoffnung für das Schleicenter Von Sven Windmann | 13.01.2023, 16:36 Uhr

Seit Jahren warten in dem Einkaufszentrum fünf leer stehende Läden auf neue Mieter. Es ist also höchste Zeit, dass sich das ändert. Der Betreiber zumindest sieht „Licht am Horizont“.