Joachim Henes von den Genusswerken Henes wünscht sich vor allem eine bessere Beschilderung, die Gäste durch den Lollfuß führt. Foto: Marcel Nass up-down up-down Toiletten und Beschilderung Was sich Geschäfte für den Lollfuß in Schleswig wünschen Von Marcel Nass | 09.01.2023, 10:24 Uhr

Dem Lollfuß in Schleswig fehlt es an Besuchern. Generell gibt es einige Dinge, die den Unternehmern in der Straße fehlen. Im zweiten Teil unserer Umfrage äußern sich der Verein „Pro Lollfuß“, der Wikingerladen „Beowulf“ und die Genusswerke Henes zur Lage in ihrer Straße.