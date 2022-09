Joshua Matthießen ist seit 15. September der Projektleiter Kinder-, Jugend- und Bürgerbeteiligung der Stadt Schleswig. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Konzept für mehr Partizipation Was läuft falsch bei der Schleswiger Bürgerbeteiligung, Herr Matthießen? Von Michelle Ritterbusch | 26.09.2022, 18:27 Uhr

Wenn es um Bürgerbeteiligung in Schleswig geht, gibt es Verbesserungspotenzial. Der neue Projektleiter für Kinder-, Jugend- und Bürgerbeteiligung, Joshua Matthießen, will herausfinden, wie die Bürger der Wikingerstadt besser in politische Prozesse einbezogen werden können.