Videoumfrage Top oder Flop: Was junge Menschen an Schleswig attraktiv finden – und was ihnen fehlt Von Victoria Lippmann | 17.02.2023, 16:38 Uhr

Video Play Icon Video Play Icon 02:51 Video Play Icon Video Play Icon 02:51

Ist Schleswig eine Stadt für Rentner? Wir haben junge Menschen in Schleswig gefragt, was sie an ihrer Heimatstadt gut finden. Ganz offen und kritisch erzählen sie uns dabei auch, was ihnen fehlt und was sie sich wünschen.