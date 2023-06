Bürgermeister Stephan Dose (2.v.li.) und Vertreter der Firma Manke feierten kürzlich das Einbringen einer Zeitkapsel im neuen Luther-Quartier im Herzen Schleswigs. Foto: Sven Windmann up-down up-down Kolumne „Schleswiger Ansichten“ Kritik am Luther-Quartier: Warum sich Schleswiger mehr über Neubaugebiete freuen sollten Eine Kolumne von Sven Windmann | 10.06.2023, 09:20 Uhr

In den sozialen Netzwerken gibt es in den Kommentarspalten häufig Kritik, wenn es um die Neubaugebiete in Schleswig geht. „Zu wenig sozialer Wohnraum“ heißt es oft. Unser Reporter Sven Windmann findet, dass das zu eindimensional gedacht ist.