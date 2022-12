Küchenchef Florian Holtmann freut sich auf Weihnachten mit seiner Familie. Foto: Michelle Ritterbusch up-down up-down Nachwehen der Corona-Krise Zum ersten Mal seit 40 Jahren: Das „Waldschlösschen“ in Schleswig macht Winterpause Von Michelle Ritterbusch | 12.12.2022, 16:55 Uhr

Zum ersten Mal seit 40 Jahren bleibt im „Waldschlösschen“ in Schleswig an Weihnachten die Küche halt. Der Betrieb macht vom 18. Dezember bis 8. Januar Weihnachtsferien. Was Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach damit zu tun hat.