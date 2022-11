Der Auftakt zur Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge startet am kommenden Freitag auf dem Wochenmarkt in Kropp. Die zentrale Gedenkstunde des Kreises zum Volkstrauertag findet dann am Sonntag, 13. November, ab 15 Uhr auf dem Karberg statt.

Foto: Christina Weiß up-down up-down