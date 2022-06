Timo Petersen (l.) und Martin Müller vom Organisationsteam freuen sich auf den ersten Viking-Triathlon. FOTO: Andy Franke Teile der B76 und L317 betroffen Erster Viking-Triathlon: Food-Meile und Straßensperrungen in Schleswig Von Sven Windmann | 20.06.2022, 12:08 Uhr

Am 25. Juni gehen auf den Königswiesen fast 500 Athleten an den Start. Bis 18 Uhr wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in den Stadt kommen.