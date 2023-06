Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß von zwei Autos. Foto: Herbert Schmidtke up-down up-down Mühlenredder/Kattenhunder Weg Vier Verletzte nach Unfall am Schleswiger Domfriedhof Von Herbert Schmidtke | 12.06.2023, 13:38 Uhr

Am Montagnachmittag hat es an der Kreuzung Mühlenredder/Kattenhunder Weg in Schleswig einen folgenschweren Unfall gegeben.