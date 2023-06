Bei „Zanders Nordlicht“ am Schleswiger Stadthafen kommen die Mitarbeiter um Tanja Kukla noch gut mit dem verfügbaren Personal zurecht. Foto: Marcel Nass up-down up-down Gastronomie an der Schlei Wie Restaurants in Schleswig dem Fachkräftemangel trotzen Von Marcel Nass | 08.06.2023, 14:46 Uhr

Die Gastronomie-Branche befindet sich seit einiger Zeit in einer Krise. An vielen Stellen fehlt es an Personal. In Schleswig scheinen sich zahlreiche Betriebe jedoch besser auf das Problem eingestellt zu haben.