Kampfjet F-16 im Anflug Videoreportage vom Luftwaffenstützpunkt Jagel: Vor dem Start von „Air Defender 2023“ Von Marie Gloe | 09.06.2023, 15:24 Uhr

Pete „Fury“ Taylor ist Pilot einer A-10 Thunderbolt, in Pilotenkreisen „Warzenschwein“ genannt. Aus Michigan ist er für das Nato-Manöver nach Jagel geflogen, um für den Bündnisfall nach einem Angriff zu üben. Mit insgesamt 2000 Flügen in 10 Tagen wird das Bündnis Verteidigungsbereitschaft zeigen, so Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, im Videointerview mit shz.de.