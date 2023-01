Die Schlei rund um das Wikingeck ist mit Altlasten verseucht. Der Kreis fordert vom Bund die Übernahme eines Großteils der Sanierungskosten. Foto: Robert Keil up-down up-down Altlastensanierung in Schleswig Verseuchtes Wikingeck: Sütterlin-Waack und Goldschmidt schreiben an Verkehrsminister Volker Wissing Von Martin Engelbert | 04.01.2023, 14:02 Uhr

Im Streit um die Übernahme der Sanierungskosten für das mit Altlasten verseuchte Wikingeck in Schleswig haben Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack und Umweltminister Tobias Goldschmidt einen Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing geschrieben. Sie fordern, dass der Bund seine bereits getätigten Zusagen einhält.