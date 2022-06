Der von den Kita-Kindern angelegte „Schneckenwald“ samt selbstgebauter Leitern wurde von unbekannten Tätern zerstört FOTO: Christina Weiß up-down up-down 500 Euro Belohnung Vandalismus in der Kita-Naturgruppe Fahrdorf: Gemeinde sucht Zeugen Von Christina Weiß | 28.06.2022, 13:18 Uhr

Schon wieder haben Unbekannte in Fahrdorf randaliert. Damit soll nun Schluss sein. So will Bürgermeister Frank Ameis nun Hinweise auf die Täter bekommen.