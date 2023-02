Nachdem in der Schleswiger Innenstadt ein Zigarettenautomat gesprengt wurde, kam es auch beim benachbarten Schuhhaus Forck zu großen Schäden. Foto: privat up-down up-down Sachbeschädigungen in SH Vandalismus-Delikte in Schleswig: Eine Chronik der Ereignisse von 2023 Von Marcel Nass | 23.02.2023, 10:16 Uhr

Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 kam es in Schleswig zu zahlreichen Vandalismus-Delikten. Zuletzt sorgte ein gesprengter Zigarettenautomat in der Innenstadt für Aufsehen. Hier finden Sie eine Chronik der Ereignisse.