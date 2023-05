Ursula Eikmeier mit Katze „Winnie“ in ihrer Dachgeschosswohnung in Eckernförde. Foto: Doris Smit up-down up-down Wohnung in Eckernförde Raus aus der Obdachlosenunterkunft im Ansgarweg: So lebt Ursula Eikmeier heute Von Doris Smit | 19.05.2023, 13:03 Uhr

Knapp 18 Quadratmeter im Dachgeschoss, aber für Ursula Eikmeier ist es ein kleines Paradies. Die Rentnerin hat einige Monate in der Obdachlosenunterkunft und in einer durch Asbest verseuchten Wohnung in Schleswig gelebt. Nun hat sie eine schöne Wohnung gefunden.