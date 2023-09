Am 11. September im TV Unter anderen Umständen: ZDF-Krimi mit Mini-Comeback in Schleswig Von Sven Windmann | 07.09.2023, 12:28 Uhr Unter der Hasselholmer Talbrücke: Die Freiwillige Feuerwehr Schleswig um Wehrführer Sönke Schloßmacher (2.v.r.) unterstützte die Dreharbeiten für den ZDF-Krimi „Unter anderen Umständen“ mit Schauspielerin Natalia Wörner (Mitte). Foto: Kai Labrenz up-down up-down

Von 2005 an wurde die Krimi-Reihe mit Natalia Wörner in Schleswig gedreht. Vor fünf Jahren folgte der Umzug nach Flensburg. In der neuen Folge, die am Montag im ZDF läuft, gibt es zumindest eine kurze Rückkehr an die Schlei. Auch wenn das im Film nicht verraten wird.