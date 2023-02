Thermofenster in Diesel-Autos können dazu führen, dass diese bei niedrigen Temperaturen mehr Schadstoffe in die Umwelt ausstoßen. Foto: Marijan Murat up-down up-down Mehr Diesel-Schadstoffe bei Kälte Schleswig: Klage der Umwelthilfe gegen KBA wegen Thermofenstern wird verhandelt und | 20.02.2023, 10:25 Uhr Von Raissa Waskow dpa | 20.02.2023, 10:25 Uhr

In Schleswig beschäftigen am Montag Thermofenster in Diesel-Fahrzeugen das Verwaltungsgericht. Durch die damit verbundene Software können bei kühleren Temperaturen mehr Schadstoffe in die Umwelt gelangen – denn dann fällt die Reinigung der Abgase weg.