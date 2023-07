„Auch Eurofighter-Kampfjets aus Rostock-Laage nehmen an der Übung in Jagel teil. Foto: Gregor Fischer/dpa up-down up-down Tornados, Eurofighter, A400 M Wieder Übung in Jagel: „Snap“ zeigt Fähigkeiten der Luftwaffe auf Von Sven Windmann | 11.07.2023, 12:38 Uhr

Was war das denn für ein lautes Spektakel am Dienstagmorgen? Diese Frage haben sich wohl viele Bewohner der Region rund um Schleswig beim Blick in den Himmel gestellt. Die Antwort liegt auf dem Fliegerhorst Jagel, wo auch am Mittwoch eine Übung stattfindet.