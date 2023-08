Wikinger-Spektakel auf den Königswiesen Trotz Starkregen am Samstag: Anziehungskraft der Wikingertage in Schleswig ungebrochen Von Sebastian Iwersen | 13.08.2023, 16:48 Uhr Die Schaukämpfe in der Arena waren am Wochenende regelmäßig gut besucht. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Sowohl am Freitag als auch am Sonntag tummelten sich mehrere Tausend Menschen auf den Königswiesen, um „Wikingerluft“ zu schnuppern. Lediglich der Samstag bescherte den Veranstaltern mit Dauerregen am Nachmittag einen Knick im Besucherstrom.