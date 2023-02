Gigantische Ausmaße: Das neue Zentrallager von Sport-Tiedje in Osterrönfeld hat eine Grundfläche von mehr als 46.000 Quadratmetern. Foto: Sport-Tiedje up-down up-down Fitnessgeräte-Händler aus Schleswig Trotz Krise und Inflation: Sport-Tiedje setzt weiter auf Wachstum Von Sven Windmann | 20.02.2023, 08:55 Uhr

Das neue Zentrallager von Europas größtem Fachmarkt und Online-Versandhändler für Heimfitnessgeräte in Osterrönfeld soll bereits im Frühjahr in Betrieb genommen werden. Auch in das Stammhaus in Schleswig wird weiter investiert. Zumal die Nachfrage der Kunden gerade wieder anzieht, wie Geschäftsführer Christian Grau sagt.