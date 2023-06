Die Athleten sind beim Viking Triathlon in Schleswig Foto: Lena Bombe/Viking Triathlon up-down up-down 600 Athleten treten an Triathlon: Mit diesen Straßensperrungen müssen Schleswiger rechnen Von Schleswiger Nachrichten | 20.06.2023, 10:27 Uhr

Am Samstag, 24. Juni, treten mehrere hundert Athleten zum Viking Triathlon in Schleswig an. Dabei kommt es zu Verkehrsbehinderungen in der Stadt.