Von 1991 bis 2008 im Amt Trauerfeier im Dom: Schleswig nimmt Abschied von Altbischof Knuth Von Sven Windmann | 21.09.2023, 15:24 Uhr Während der Trauerfeier war der Sarg von Altbischof Hans Christian Knuth im Schleswiger Dom aufgebahrt. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

In Folge eines Sturzes ist Altbischof Hans Christian Knuth am 16. September überraschend verstorben. Am Donnerstag fand nun in „seinem Schleswiger Dom“ die Trauerfeier statt. Dabei waren neben der Familie und Freunden auch viele Wegbegleiter des Theologen.