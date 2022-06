Um steigende Kosten der Unternehmen aufzufangen, hat der Kreis der Erhöhung der Taxi-Tarife zugestimmt. FOTO: Stephan Schaar Wegen steigender Kosten Taxi-Fahrten im Kreis Schleswig-Flensburg werden teurer: Landrat Buschmann wirbt um Verständnis Von Stephan Schaar | 13.06.2022, 17:09 Uhr

Der im Kreis gültige Taxi-Tarif ist seit Anfang 2019 in Kraft, doch seitdem haben sich die Kosten für die Taxi-Unternehmen stark erhöht. Daher hat der Landesverband eine Erhöhung der Beförderungsentgelte beantragt, die in Kürze in Kraft treten soll. Vor allem Kurzstrecken werden erheblich teurer.