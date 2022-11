Zehn Tannenbäume sollen auf dem ehemaligen Hertie-Gelände von Schulen und Kitas geschmückt werden. Die Aktion haben IGL-Mitglied Harry Ober (von links), Pastorin Birgit Johannson und IGL-Vorsitzender Christian Liesegang geplant. Foto: Marcel Nass up-down up-down Adventszeit in Schleswig Überall Bäume: Weihnachtstannen sollen in der Ladenstraße für besinnliche Stimmung sorgen Von Marcel Nass | 22.11.2022, 14:43 Uhr

Vom ehemaligen Hertie-Gelände bis zum Kornmarkt sind an vielen Stellen in der Ladenstraße kleine und große Tannen zu sehen. Dazu gehört auch wieder der Wunschbaum für Kinder, an den Weihnachtswünsche gehängt werden können.