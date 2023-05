Das Team des Vereins für Technikgeschichte begrüßt zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 7. Mai, in der Halle 9 am Hesterberg. Der Buschhacker „Fortschritt“ aus der Maschinenfabrik in Husby aus dem Jahr 1946 wird dann zum Laufen gebracht.

