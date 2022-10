Die ABC-Apotheke im Schleswiger Stadtweg weist ihre Kunden mit einem Hinweisschild auf den anstehenden Streik hin. Foto: Marcel Nass up-down up-down Höhere Abgaben an Krankenkassen Streik: In Schleswig bleiben die Apotheken am Mittwoch geschlossen Von Marcel Nass | 17.10.2022, 16:06 Uhr

Weil die Apotheken in Zukunft mehr Geld an die Krankenkassen zahlen sollen, wird am 19. Oktober gestreikt. Auch in Schleswig werden die Apotheken daher den ganzen Tag geschlossen sein. Die Betreiber wollen damit ein eindeutiges Zeichen senden.