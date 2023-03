Die Strom-Ladesäulen der Stadtwerke SH an der Schleswiger Schwimmhalle gehören zu den meistgenutzten. Auch am Donnerstagmorgen waren alle Anschlüsse belegt. Foto: Sven Windmann up-down up-down Fast 50 Prozent teurer Stadtwerke SH erhöhen Preise an Schleswiger E-Ladesäulen deutlich Von Sven Windmann | 02.03.2023, 16:16 Uhr

Ab dem 1. April wird es spürbar teurer, wenn man an den öffentlichen Ladestationen in Schleswig Strom tanken will. Die Preiserhöhung sei dringend nötig und unumgänglich, sagt Geschäftsführer Wolfgang Schoofs.