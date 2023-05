Jens Bagehorn-Delor (links) von der Stadt Schleswig freut sich über die Spende von der Interessengemeinschaft Umweltschutz, die vom Vorsitzenden Bernd Ohde vertreten wird. Foto: Marcel Nass up-down up-down Nach Spende der IGU Stadt Schleswig pflanzt 16 Klimabäume am Berender Redder Von Marcel Nass | 30.05.2023, 12:33 Uhr

Die Interessengemeinschaft Umweltschutz überreichte der Stadt eine hohe Spende aus eigenen Mitteln und aus dem Nachlass eines verstorbenen Mitglieds. Die Mittel wurden nun in 16 Klimabäume investiert, die am Wendehammer in der Hans-Christian-Andersen-Straße aufgestellt wurden.