Was von Corona übrig blieb Der Sonnenmilchspender kam bei Schleswiger Seglern gut an Von Doris Smit | 06.10.2023, 10:23 Uhr Rewe-Marktleiter Patrick Schaller (li.) nimmt seine Leihgabe von Robert Keil nach erfolgreichem Einsatz wieder entgegen. Foto: Privat up-down up-down

Es ist einiges geblieben von der Corona-Pandemie, zum Beispiel zahlreiche Desinfektionsmittelspender. Mindestens einer davon hatte in den vergangenen Wochen eine neue Verwendung gefunden – am Schlei-Segelclub am Luisenbad in Schleswig.