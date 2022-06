Kommt die Sonne erst einmal raus, füllt sich auch der Schleswiger Stadtweg schnell. FOTO: Marle Liebelt 11. und 12. Juni 2022 Sonnenschein und Veranstaltungen: Das ist los am Wochenende in Schleswig Von Marle Liebelt | 10.06.2022, 13:34 Uhr

Schleswig steht ein sonniges und warmes Wochenende bevor. Wie Sie das Wetter am besten nutzen können und was in der Schleistadt los ist, lesen Sie hier.