Blockheizkraftwerk Sören Brumm und Arne Naß bauen ein Wärmenetzwerk für Geltorf Von Christina Weiß | 28.09.2023, 10:45 Uhr Sie bauen ein Blockheizkraftwerk für Geltorf: Sören Brumm (l.) und Arne Naß. Foto: Christina Weiß

Noch in diesem Winter soll die neue zentrale Wärmeversorgung in der 360-Einwohner-Gemeinde bei Schleswig in Betrieb gehen. Geheizt werden soll mit Holz-Pellets.