Mareike Schwarz arbeitet seit fast zwölf Jahren im Gasthaus Odins in Haddeby. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Gasthaus in Haddeby Arbeiten an Weihnachten: So bereitet man sich im Odins auf die Festtage vor Von Benjamin Nolte | 21.12.2022, 10:31 Uhr

Zwischen Frühstücksbüffet und Weihnachtsessen: Mareike Schwarz vom Odins mag die besondere Atmosphäre an den Feiertagen. Wie viele andere Beschäftigte in der Gastronomie muss auch sie an Weihnachten arbeiten.