Ein Freuqenzzähler misst, wie viele Besucher im Stadtweg unterwegs sind. Foto: Michael Staudt up-down up-down Passantenzähler Hystreet So viele Besucher waren im vergangenen Jahr in der Innenstadt von Schleswig unterwegs Von Annika Kühl | 16.02.2023, 11:43 Uhr

Normalerweise sind in den Städten gerade samstags viele Menschen unterwegs. Nicht so in Schleswig. Woran das liegt und welche Ideen es gibt, um das zu ändern.