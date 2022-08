So soll es künftig im Neubaugebiet auf dem Gelände des ehemaligen MLK soll aussehen. FOTO: Manke Bau up-down up-down Immobilienpreise in der Schleistadt So viel Wohnfläche bekommen Käufer in Schleswig im Vergleich zu Hamburg, Sylt, Flensburg und Kappeln und | 03.08.2022, 13:37 Uhr Von Rebecca Nordmann Sven Windmann | 03.08.2022, 13:37 Uhr

Auf wie viel Platz können sich Immobilienbesitzer ausbreiten, wenn sie Eigentum erwerben? So viel ist dieselbe Summe Geld in Schleswig, in anderen Städten und auf der Insel wert.