Sina Kock von der Doc Mare Apotheke in Schleswig nutzt das Multifunktionsgerät noch häufig zum Faxen. Foto: Lisa Bohlander Alte Technik Fernkopieren Hier wird in Schleswig und im Kreis Schleswig-Flensburg 2023 noch gefaxt Von Lisa Bohlander | 24.02.2023, 15:37 Uhr

In Arztpraxen, am Gericht, in der Schule: Seit Jahrzehnten wird in Schleswig sowie im Kreis Schleswig-Flensburg gefaxt. Ist die Technik mittlerweile ein Auslaufmodell oder setzen Institutionen weiter auf die Fernkopie? Wir haben uns umgehört.