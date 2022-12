Jason Schulz betreibt seit einigen Jahren den Pub im Lollfuß. Über zu wenige Besucher kann er sich aktuell nicht beschweren. Foto: Marcel Nass up-down up-down Feiern im Lollfuß Jason Schulz vom „Klähblatt“ in Schleswig: Wie sich der Pub auch in einem schwierigen Markt behauptet Von Marcel Nass | 04.12.2022, 12:19 Uhr

Viele Orte, an denen junge Menschen auch unter der Woche feiern gehen können, gibt es in Schleswig nicht. Beim „Klähblatt“-Pub im Lollfuß ist das anders. Tatsächlich läuft der Betrieb so gut, dass er bald sogar erweitert werden könnte.