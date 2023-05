Nicht alle der acht Spitzenkandidaten der Kommunalwahl in Schleswig sind in sozialen Netzwerken aktiv. Foto: Lisa Bohlander up-down up-down Kommunalwahl in SH 2023 So präsentieren sich die Schleswiger Kandidaten auf Facebook und Instagram Von Lisa Bohlander | 11.05.2023, 15:53 Uhr

Am Sonntag ist Kommunalwahl, in Schleswig geht der Wahlkampf in die heiße Phase – auch in den sozialen Medien. Wir haben uns angeschaut, wie sich die Politiker und Parteien auf Facebook und Co. präsentieren.