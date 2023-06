Schleswiger Grundschüler, wie hier von der Schule Nord, profitieren von dem Musik-Projekt. Im Hintergrund Lehrer der Kreismusikschule mit Dirk Wenzel (Leiter der Kreis-Kulturstiftung Schleswig-Flensburg, links) Dr. Christian Hansen, Präsident der Gottorfer Rotarier (3.v.r.) und Willi Neu, Leiter der Musikschule und selbst Rotarier (r.). Foto: privat up-down up-down Rotary Club Schleswig-Gottorf So können alle Schleswiger Grundschulkinder Musik erleben Von Sven Windmann | 22.06.2023, 12:06 Uhr

Der Rotary Club Schleswig-Gottorf hat in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule das Projekt „Kinder zur Musik in Schleswig“ ins Leben gerufen. Sechs Grundschulen in der Stadt profitieren davon.