In Flensburg gibt es in der Angelburger Straße eine Filiale von C&A. Foto: Michael Staudt up-down up-down Filiale in Rendsburg fällt weg Müssen auch die C&A-Filialen in Flensburg und Schleswig schließen? Von Annika Kühl | 29.12.2022, 16:03 Uhr

Die Modekette C&A schließt in Schleswig-Holstein mehrere Standorte. Betroffen sind Kiel, Rendsburg und Elmshorn. Doch was ist mit den Filialen in Schleswig und Flensburg?