Sieben Kampfjets vom Typ F16 aus den USA sind am Samstag in Jagel gelandet. Symbolfoto: ZUMA Wire/imago-images Übung „Air Defender 2023" Sieben Kampfjets aus den USA für Luftwaffenübung in Jagel gelandet Von dpa | 03.06.2023, 19:37 Uhr

Am 12. Juni startet die Übung „Air Defender 2023“. Am Samstag sind sieben Kampfjets vom Typ F16 aus den USA auf dem Fliegerhorst in Jagel gelandet.