Viele Schleswiger machten, wie hier auf den Königswiesen, einen Spaziergang durch die verschneite Stadt. Foto: Sven Windmann Umweltdienste im Großeinsatz Schneefall am Mittwoch: Plötzlich wieder Winter in Schleswig Von Sven Windmann | 08.03.2023, 12:24 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen setzte in Schleswig und dem Umland heftiger Schneefall ein. Die Umweltdienste hatten mit dem Räumen und Streuen alle Hände voll zu tun. Kinder und Spaziergänger freuten sich hingegen über eine weiße Winterlandschaft an der Schlei.