Es ist ein weiterer Schlag für die Schleswiger Innenstadt. Nachdem bekannt geworden war, dass mit C&A und Kik zwei Geschäfte die Ladenstraße verlassen, machte nun eine weitere Ankündigung im Herzen des Stadtwegs auf sich aufmerksam. Denn am Haus mit der Hausnummer 38 wird klar: Auch der „Dönermeister“, der erst im Januar in Schleswig eröffnet hat, hat mit sofortiger Wirkung geschlossen.

Personal fehlt und Umsätze reichen nicht

Bis Samstag, 14. Oktober, gab es hier noch Döner, Pommes und Pizza. Die Container stehen vor der Tür, die Verkaufsräume sollen entkernt werden. „Die Umsätze reichen einfach nicht aus, um so einen Standort zu halten“, sagt Geschäftsführer Ahmed Ismail. Das noch weitaus größere Problem sei es aber, Personal zu finden.

„Vielleicht hätten wir sogar noch weitergemacht. Aber ohne Mitarbeiter lohnt sich der ganze Aufwand nicht“, sagt Ismail. Der Sommer sei dabei sogar noch gut gelaufen, aber das reiche eben nicht für das ganze Jahr, erklärt der Chef. Nun seien seine Mitarbeiter damit beschäftigt, die Geschäftsausstattung zurückzubauen. Seinen Informationen zufolge soll ein Optiker in das Haus einziehen.

Dönermeister im Stadtweg: „Wir haben geschlossen" – und zwar ab sofort. Foto: Doris Smit

An der Miethöhe habe es Ismail nach nicht gelegen, dass sich der Schnellimbiss aus der Ladenstraße zurückziehen musste. „Aber was nützt es, wenn die Frequenz nicht stimmt?“ Ismail bedauert die Geschäftsaufgabe. Aber auch an anderer Stelle in Schleswig wird es vorerst keinen „Dönermeister“ mehr geben.