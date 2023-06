Wirtschaftsjunioren-Chef Patrick Langholz begrüßte rund 160 geladene Gäste. Foto: Benjamin Nolte up-down up-down Empfang auf Schloss Gottorf Auch ohne Robert Habeck: Schleswiger Wirtschaftsjunioren feiern 50-jähriges Bestehen Von Benjamin Nolte | 24.06.2023, 10:54 Uhr

Der Vize-Kanzler musste seine Teilnahme aufgrund einer Bundestagssitzung absagen. So rückte Landeswirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen am Freitagabend in den Fokus.