Norddeutsche Meisterschaft Schleswiger Stenografenverein: Die erfolgreichen Schnellschreiber von der Schlei Von Sven Windmann | 17.10.2023, 12:00 Uhr Erfolgreiche Schreiber und ihre Begleiter vom Schleswiger Stenografenverein: (v.l.) Anja Manke, Gundula Schulz, Anke Timme, Sarah Riebeling, Janina Schmidt, Melanie Kraft und Kristian Laß. Foto: privat up-down up-down

Die aktiven Mitglieder von Schleswigs ältestem Verein haben bei den Norddeutschen Meisterschaften am Computer und in Kurzschrift in Rendsburg ordentlich abgeräumt.