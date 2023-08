Plattdeutsches Theater „Schleswiger Speeldeel“ startet in die Spielzeit 2023/2024 Von Sebastian Iwersen | 22.08.2023, 11:35 Uhr Der Aufbau für das erste Bühnenbild läuft schon: Das Stück „Kunnenplacken“ spielt in einer Textilreinigung. Foto: Sebastian Iwersen up-down up-down

Noch wird gesägt, geschraubt und aufgebaut: In der „Speeldeel“ im Friedrichsberg laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. In sechs Wochen steht die erste Premiere an.