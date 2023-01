Die Schleswiger Lornsenschülerin Charlotte Fuchsloch mit Ministerin Svenja Schulze bei der Jugendpressekonferenz 2022 in Berlin. Foto: Felix Zahn/photothek.net up-down up-down Jugendpressetag in Berlin Schleswiger Schülerin trifft Entwicklungs-Ministerin Svenja Schulze in Berlin Von Charlotte Fuchsloch | 03.01.2023, 10:25 Uhr

Die 17-jährige Charlotte Fuchsloch von der Lornsenschule in Schleswig wurde unter vielen hundert Bewerbern ausgewählt, an der Jugendpressekonferenz in Berlin teilzunehmen. Dies ist ihr Artikel.